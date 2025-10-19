Sant’Agostino salvo col gol di Vanzini Comacchiese cerca punti col Pietracuta

Nel girone B di Eccellenza, per un’Ars et Labor che cerca continuità di risultati sul campo dell’Osteria Grande, c’è una Comacchiese alla ricerca disperata del primo sigillo da tre punti in campionato. I lagunari occupano l’ultimo posto in classifica in virtù del successo in settimana del Pietracuta ai danni proprio dell’Osteria Grande, che ha portato i riminesi a quota 3 punti, uno in più dei ragazzi di mister Candeloro. E oggi al "Raibosola" va in scena uno scontro salvezza che può già dire tantissimo perché in caso di ulteriore passo falso la situazione per la Comacchiese comincerebbe davvero a complicarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

