Sant’Agostino salvo col gol di Vanzini Comacchiese cerca punti col Pietracuta
Nel girone B di Eccellenza, per un’Ars et Labor che cerca continuità di risultati sul campo dell’Osteria Grande, c’è una Comacchiese alla ricerca disperata del primo sigillo da tre punti in campionato. I lagunari occupano l’ultimo posto in classifica in virtù del successo in settimana del Pietracuta ai danni proprio dell’Osteria Grande, che ha portato i riminesi a quota 3 punti, uno in più dei ragazzi di mister Candeloro. E oggi al "Raibosola" va in scena uno scontro salvezza che può già dire tantissimo perché in caso di ulteriore passo falso la situazione per la Comacchiese comincerebbe davvero a complicarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Per il Giubileo della Vita Consacrata, Don Walter Insero visita la Basilica di Sant’Agostino. Qui incontra Padre Gabriele Pedicino, priore provinciale degli agostiniani d’Italia, che ci guida alla scoperta dell’ordine a cui appartiene anche il Papa. "On the Road - G - facebook.com Vai su Facebook
Sant’Agostino salvo col gol di Vanzini. Comacchiese cerca punti col Pietracuta - Eccellenza: pari prezioso nell’anticipo per i ramarri sul campo del Medicina. Si legge su msn.com