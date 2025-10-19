Sondrio – La Breast Unit verrà potenziata. È in arrivo un nuovo specialista mentre è stato riaperto l’ambulatorio di Morbegno. Queste le due importanti novità per la Breast Unit dell’Asst Valtellina e Alto Lario, il centro multidisciplinare specializzato nella gestione della patologia mammaria, dalla prevenzione, diagnosi e cura, con terapia medica e chirurgica, sino alla presa in carico del follow-up e del rischio eredo familiare. Tutti i venerdì mattina è attivo l’ambulatorio senologico presso il presidio di Morbegno al quale le pazienti della bassa Valtellina e della Valchiavenna possono fare riferimento per prime visite e follow-up. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sanità, novità alla Breast Unit: riapre l’ambulatorio di Morbegno