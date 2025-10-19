Sanità novità alla Breast Unit | riapre l’ambulatorio di Morbegno
Sondrio – La Breast Unit verrà potenziata. È in arrivo un nuovo specialista mentre è stato riaperto l’ambulatorio di Morbegno. Queste le due importanti novità per la Breast Unit dell’Asst Valtellina e Alto Lario, il centro multidisciplinare specializzato nella gestione della patologia mammaria, dalla prevenzione, diagnosi e cura, con terapia medica e chirurgica, sino alla presa in carico del follow-up e del rischio eredo familiare. Tutti i venerdì mattina è attivo l’ambulatorio senologico presso il presidio di Morbegno al quale le pazienti della bassa Valtellina e della Valchiavenna possono fare riferimento per prime visite e follow-up. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
La manovra: 18,7 miliardi per aiutare le famiglie, salari, pensioni e sanità – Tutte le novità Le misure approvate dal consiglio dei ministri, dai tagli alle spese alle banche - facebook.com Vai su Facebook
#: ` ` ? Rubrica settimanale sui progressi e sulle iniziative della sanità regionale. - X Vai su X
La Breast unit di Urbino sarà autonoma, Saltamartini attacca Magalotti: «Come politico è in conflitto di interessi» - La tecnologia l’abbiamo voluta noi per la professionalità del dottor Cesare Magalotti, ma quando la professionalità si ... Segnala corriereadriatico.it
La Breast Unit del Crob di Rionero tra le migliori d'Italia - C'è anche la "Breast Unit" dell'Irccs Crob di Rionero in Vulture (Potenza) tra i 14 centri italiani compresi nella classifica della Rete Oncologica Pazienti Italia per i volumi di soglia di chirurgia ... Secondo ansa.it
Urbino, il sindaco ha incontrato Carelli dell’Ast: «Breast unit, alla Regione chiediamo l’autonomia. Sull’ambulanza del 118 serve il medico» - URBINO All’ospedale locale “Santa Maria Misericordia”, secondo l’organizzazione disciplinata dall’attesissimo atto aziendale, sono confermati tutti i servizi, Breast unit compresa. Secondo corriereadriatico.it