Sandokan | un funerale nella prima clip della serie con Can Yaman

È online la prima clip ufficiale di Sandokan, la serie evento internazionale diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo con protagonista Can Yaman nel ruolo della leggendaria Tigre della Malesia. La sequenza mostra un funerale carico di mistero, preludio al tono epico e drammatico che attraverserà la produzione, tra avventura, sentimento e libertà. Prodotta da Lux Vide, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Rai Fiction, Sandokan nasce da un’idea di Luca Bernabei ed è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri. 🔗 Leggi su Cinefilos.it