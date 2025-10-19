San Siro pronto a infiammarsi | il tifo rossonero carica il Milan per la sfida alla Fiorentina

L’attesa è finita: Milan-Fiorentina si avvicina e San Siro si prepara a vivere una delle notti più calde della stagione. Il posticipo di domenica 19 ottobre alle 20:45, valido per la settima giornata di Serie A 202526, si giocherà in un clima da brividi. Il leggendario Stadio Meazza ha fatto registrare l’ennesimo sold out dell’anno, con ogni settore gremito da tifosi rossoneri pronti a spingere la squadra di Massimiliano Allegri verso una vittoria fondamentale. Nonostante le difficoltà legate agli infortuni e l’assenza di alcuni protagonisti, tra cui Christian Pulisic, il Milan potrà contare sul sostegno incondizionato del proprio pubblico. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - San Siro pronto a infiammarsi: il tifo rossonero carica il Milan per la sfida alla Fiorentina

