San Polo dei Cavalieri RM escursionista si perde con il cane nel Parco dei Lucretili

Ritrovato sano e salvo un 22enne di Guidonia disperso al tramonto Un ragazzo di 22 anni si è perso mentre camminava col suo cane nel Parco regionale dei Monti Lucretili. Le ricerche si sono concluse nella notte con il ritrovamento del giovane in buone condizioni di salute. L’allarme è scattato nella serata di sabato 18 ottobre, intorno alle 19.30, nella zona di Prato Favale, nel comune di San Polo dei Cavalieri, provincia di Roma. Il giovane, residente a Guidonia, era partito da solo per un’escursione a mezzogiorno. Durante il rientro, lungo Valle Cavalera, ha perso l’orientamento dopo aver seguito una segnaletica non ufficiale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - San Polo dei Cavalieri (RM), escursionista si perde con il cane nel Parco dei Lucretili

