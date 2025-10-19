San Paolo della Croce | il Santo del 19 ottobre
Chi era San Paolo della Croce?. San Paolo della Croce, nato Paolo Francesco Danei, è stato un sacerdote e mistico italiano, fondatore della Congregazione della Passione di Gesù Cristo, conosciuta come i Passionisti. Nato a Ovada, in Piemonte, il 3 gennaio 1694, ha dedicato la sua vita alla predicazione della Passione di Cristo come mezzo di salvezza. La sua profonda spiritualità e il suo impegno nell'evangelizzazione lo hanno reso una figura di spicco nel panorama religioso del XVIII secolo. Perché è diventato santo?. San Paolo della Croce è stato canonizzato il 29 giugno 1867 da Papa Pio IX. La sua canonizzazione è avvenuta grazie alle numerose testimonianze di miracoli attribuiti alla sua intercessione e alla sua vita esemplare di preghiera e sacrificio.
"La Passione di Gesù è la più grande e stupenda opera del divino amore". (S. Paolo della Croce)
