Da molti anni si fa un gran parlare di “ museo diffuso ”, concetto tagliato su misura per la vastità numerica, qualitativa e geografica dei beni culturali presenti praticamente in ogni angolo della Penisola. Una larga parte di questi beni sono “immobili” (come edifici, chiese etc..), alcuni dei quali si rivelano splendidi contenitori di altri beni (stavolta “mobili” come dipinti, sculture, disegno, gioielli etc..) che tutti insieme testimoniano il livello raggiunto dalla nostra civiltà. Ai più potrà sembrare il risultato di secoli, anzi millenni di politiche che oggi definiamo “ culturali ”, ma non possiamo non chiederci: e oggi? C’è qualcuno che può avere l’ambizione di creare opere destinate a durare nel tempo? Certo che c’è, ed è stata una gallerista fiorentina, Francesca Sacchi Tommasi, a concepire un’idea che, al tempo stesso, intende valorizzare l’arte e celebrare un anniversario di quelli potenti: gli 800 anni trascorsi dalla morte di San Francesco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - San Francesco rivive in 10 città attraverso la scultura contemporanea. Il progetto per celebrare gli 800 anni dalla morte del santo