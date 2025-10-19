San Donato sfiducia a Locascio | Coalizione Civica e Pd ai ferri corti

Adriana Locascio, presidente del San Donato-San Vitale, "non rappresenta più la maggioranza del Consiglio di quartiere: un cambio di presidenza è l’unica scelta responsabile". Per Coalizione Civica la questione è "politica, non personale": arriva così la sfiducia definitiva a Locascio. "Non è un fatto improvviso – si legge in una nota –: è il risultato di un lungo periodo di conflitti, difficoltà relazionali e gestionali, che hanno compromesso la possibilità di lavorare insieme. Da oltre un anno abbiamo posto, nelle sedi politiche della maggioranza, un problema di fiducia e di agibilità politica nei confronti della presidente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

