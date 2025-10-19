Sampdoria ufficiale | l' allenatore è Gregucci Con lui Foti e Pozzi non Lombardo

Genovatoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo allenatore della Sampdoria è Angelo Gregucci, già lo scorso anno nello staff di Evani nel finale di stagione chiuso con la salvezza ai playout. Nel suo gruppo di lavoro ci sono Salvatore Foti come allenatore in seconda e Nicola Pozzi come collaboratore tecnico. Sampdoria, ufficiale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

