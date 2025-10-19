Sampdoria polemiche anche dopo l’esonero di Donato | la moglie non ci sta e sbotta sui social!

La situazione della Sampdoria si complica anche fuori dal campo. Dopo l’esonero di Massimo Donati dalla panchina blucerchiata, sua moglie Luana Di Bella ha pubblicato un lungo sfogo sui social, attaccando apertamente la dirigenza del club. Parole dure, cariche di amarezza, che fotografano il clima teso in casa doriana in un momento in cui la squadra, ferma al 18° posto della Serie B, fatica a risalire la classifica. Lo sfogo social di Luana Di Bella. “Complimenti. Avete avuto il coraggio di esonerare una persona che non ha mai avuto la possibilità di dimostrare davvero il suo valore.” Di Bella ha accusato la società di non aver concesso al marito gli strumenti e il tempo necessari per incidere sul progetto tecnico. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

