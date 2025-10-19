Samnium Benevento arriva il ko interno | Trani vince al Palatedeschi 62-46

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva la prima sconfitta stagionale per la Rummo Samnium Benevento che, all’esordio casalingo, perde 62-46 contro Trani. Prestazione sottotono per le giallorosse, sotto nel risultato per tutto l’arco del match, che hanno sofferto la maggior freschezza delle pugliesi. Già nel primo quarto arriva il parziale decisivo, con la Samnium che subisce un primo break di 9-2 e, dopo un tentativo di rimonta, si ritrovano ad inseguire sul -10 a fine primo quarto. Nel secondo periodo, le ragazze di coach Annecchiarico accorciano il gap fino al -5 con i canestri di Uggen e Muscetta, ma Trani tiene botta e chiude avanti sul 30-20 all’intervallo lungo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

