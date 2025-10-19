sammaurese svolta cercasi prima con mister lorenzo

Chiusa ormai la breve gestione di Antonino Asta, l’ Inter SM Sammaurese adesso si affida alle mani di Pino Lorenzo al quale tocca il non semplice compito di risollevare i giallorossi oggi penultimi in classifica. Ancora prima di migliorare la classifica durante la settimana il nuovo tecnico avrà sicuramente cercato di infondere tranquillità e fiducia dentro una squadra che non vince da sei turni e che sta viaggiando alla media di due gol subiti ogni volta che scende in campo. Certo Lorenzo conosce bene l’ambiente che lo circonda, conosce bene i giovani cresciuti nel settore giovanile della Sammaurese, allena da molti anni ma la situazione che deve affrontare è di sicuro assai complicata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

