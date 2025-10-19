Sambo | Cambiamo il Veneto con Manildo e nel 2026 ci prendiamo Venezia

«Con Manildo cambiamo il Veneto, ma domani ci prendiamo e cambiamo Venezia». Monica Sambo, segretaria comunale del Partito democratico e candidata consigliera alle prossime elezioni regionali, ha presentato oggi a Mestre i capisaldi del suo impegno per il futuro della Regione. Lo ha fatto in un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

