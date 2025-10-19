Sam Rivers bassista dei Limp Bizikit | la sua vita oltre la musica

La vita di Sam Rivers sembrava una canzone rock: intensa, passionale, con picchi di gioia e momenti buii. Il bassista dei Limp Bizkit, scomparso a soli 48 anni, lascia un vuoto enorme nel mondo della musica. La sua storia, fatta di note, amicizie e resilienza, racconta molto più del semplice ruolo di musicista in una band leggendaria. Nato a Jacksonville, Florida, Rivers iniziò giovanissimo a suonare il basso, ma la sua passione per la musica era accompagnata da una curiosità smisurata: amava sperimentare con jazz, funk e persino soul, ascoltando Jaco Pastorius e Bootsy Collins. Artisti che definirono il suo stile fluido e potente. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv © Nonsolo.tv - Sam Rivers, bassista dei Limp Bizikit: la sua vita oltre la musica

