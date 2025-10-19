Salvini rilancia la ' Robin Hood Tax' per le banche | Chi più ha più dà
AGI - "Avanti con la ' Robin Hood Tax ' per le banche: una grande operazione di equità e giustizia sociale ". Questo è il 'titolo' della battaglia che Matteo Salvini articola, sempre sui social, con un video. Si parla, ovviamente dell'ormai famoso ' contributo in manovra ' per le banche, con il vicepremier e leader della Lega a spiegare "penso che questa Robin Hood Tax non debba spaventare o scandalizzare nessuno ma sia una grande operazione di giustizia ed equità sociale ". "Chi più ha, più dà'", sintetizza Salvini che per il suo video sceglie stavolta una location diversa dal solito: Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Agi.it
