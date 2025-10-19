Salvini | Avanti con la Robin Hood Tax per le banche chi più ha più dà – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2025 "Avanti con la “Robin Hood Tax” per le banche: una grande operazione di equità e giustizia sociale", così Salvini in un post sui social. Ig Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
