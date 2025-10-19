Salvini | Avanti con la Robin Hood Tax per le banche chi più ha più dà – Il video

Open.online | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2025 "Avanti con la “Robin Hood Tax” per le banche: una grande operazione di equità e giustizia sociale", così Salvini in un post sui social. Ig Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

