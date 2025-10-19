Salvatore Lionello debutta al cinema | dal banco della pizzeria al set di Da cosa nasce cosa

Sbircialanotizia.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore Lionello, noto come “il pizzaiolo con il cappello”, approda sul grande schermo nel film “Da cosa nasce cosa” di Gino Rivieccio, interpretando Ciro, giovane impiegato in un caseificio. Un’esordio davanti alla macchina da presa Abituato alla comunicazione con il pubblico e ai ritmi della ristorazione, Lionello racconta di aver accolto senza esitazioni la proposta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

salvatore lionello debutta al cinema dal banco della pizzeria al set di da cosa nasce cosa

© Sbircialanotizia.it - Salvatore Lionello debutta al cinema: dal banco della pizzeria al set di “Da cosa nasce cosa”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Salvatore Lionello Debutta Cinema