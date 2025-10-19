Salvatore Lionello debutta al cinema | dal banco della pizzeria al set di Da cosa nasce cosa
Salvatore Lionello, noto come “il pizzaiolo con il cappello”, approda sul grande schermo nel film “Da cosa nasce cosa” di Gino Rivieccio, interpretando Ciro, giovane impiegato in un caseificio. Un’esordio davanti alla macchina da presa Abituato alla comunicazione con il pubblico e ai ritmi della ristorazione, Lionello racconta di aver accolto senza esitazioni la proposta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi ci è venuto a trovare in pizzeria un ospite davvero ma davvero speciale Andiamo a scoprire subito chi sarà mai! Vi aspetto in pizzeria ? #diversamentenapoletana #salvatorelioniello #pizzeriadalioniello #pizza #pizzeria Salvatore Lioniello - facebook.com Vai su Facebook