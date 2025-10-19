Salvatore Falvo riceve il premio nazionale giornalistico di Atri

Chietitoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore Falvo, teatino d'adozione, è stato premiato sabato 18 ottobre, nel corso della 13^ edizione del premio nazionale giornalistico di Atri.Questa la motivazione: "Per l'encomiabile attività istituzionale svolta in terra d'Abruzzo e per l'alta sensibilità e qualità narrativa dei suoi scritti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

