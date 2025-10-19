Salvatore Falvo riceve il premio nazionale giornalistico di Atri

Salvatore Falvo, teatino d'adozione, è stato premiato sabato 18 ottobre, nel corso della 13^ edizione del premio nazionale giornalistico di Atri.Questa la motivazione: "Per l'encomiabile attività istituzionale svolta in terra d'Abruzzo e per l'alta sensibilità e qualità narrativa dei suoi scritti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Salvatore Falvo premiato al 13esimo concorso Premio Atri https://abruzzonews.eu/salvatore-falvo-premiato-al-13esimo-concorso-premio-atri-681623.html?_unique_id=68f51deb8818e… - X Vai su X

Generale dei Carabinieri, medico e poeta: al calabrese Salvatore Falvo un importante riconoscimento letterario https://gazzettadelsud.it/?p=2116757 - facebook.com Vai su Facebook

Salvatore Falvo premiato al Premio Nazionale Giornalistico di Atri - Nel corso della cerimonia sono stati inoltre premiati: il direttore del Corriere della Sera Luciano Fontana, il direttore del TG Sky 24, le giornaliste Rai Pillitteri e Moreno, Tiberio Timperi e altre ... Riporta giornaledipuglia.com

Salvatore Falvo premiato al 13esimo concorso Premio Atri - Il generale e scrittore Salvatore Falvo premiato al Teatro di Atri per la sua attività istituzionale e narrativa. Da abruzzonews.eu

Generale dei Carabinieri, medico e poeta: al calabrese Salvatore Falvo un importante riconoscimento letterario - Salvatore Falvo, teatino d'adozione, è stato premiato sabato 18 ottobre, nel corso della 13esima edizione del premio nazionale giornalistico di Atri, svolto ... Riporta msn.com