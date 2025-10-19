Salvato dopo una notte nei boschi Disavventura a lieto fine per un ottantenne di Adro
Esce in cerca di castagne ma non torna a casa. Passa tutta la notte all’addiaccio, nel bosco, e viene salvato all’alba. Il protagonista della disavventura, che per fortuna ha avuto un lieto fine, è un ottantenne di Adro. L’anziano era uscito da solo venerdì pomeriggio per una passeggiata nei boschi del Monte Alto, come amava fare, ma stavolta qualcosa è andato storto, ha perso l’orientamento e non è riuscito a rincasare. L’allarme era stato diramato nella serata del 17 ottobre dalla moglie dell’uomo, preoccupata per la sua assenza. La chiamata al 112 ha fatto scattare il dispositivo delle ricerche, condotte coralmente fino alle cinque e mezza del mattino, quando il disperso è stato localizzato, infreddolito ma vivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
