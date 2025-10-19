Dalla cura al prendersi cura WE BREAST SALA DELLA LUPA, CAMERA DEI DEPUTATI 21 ottobre – 17.0019.00 Il 21 ottobre la Camera dei Deputati ospiterà “We Breast. Dalla cura al prendersi cura”, un evento organizzato in occasione della Giornata Internazionale contro il tumore al seno, un evento che unisce rigore scientifico, forza istituzionale e linguaggi artistici per riportare al centro dell’attenzione il tema del carcinoma mammario, la prima neoplasia femminile per incidenza. Accanto a tavoli scientifici e testimonianze delle associazioni di pazienti, il cuore dell’iniziativa sarà una performance artistica che, attraverso linguaggi visivi e performativi, racconterà le fasi della malattia: la diagnosi, il percorso di cura e la rinascita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Salute, Roma: il 21 ottobre alla Camera dei Deputati si terrà “We Breast. Dalla cura al prendersi cura”