I eri sera è andata in onda la quarta puntata di Ballando con le stelle 2025 su Rai 1 e, nonostante Milly Carlucci avesse annunciato: «Stasera si sente il profumo di eliminazioni», alla fine non è stato eliminato nessuno. A giudicare le coppie, come sempre, i cinque giurati Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, capeggiati dalla presidente Carolyn Smith. Renato Zero è stato il ballerino per una notte che ha infiammato l'atmosfera dell'Auditorium Rai del Foro Italico. Ballando con le stelle 2025: chi sono i concorrenti in gara

© Iodonna.it - Salta la prima eliminazione ufficiale. Ospite Renato Zero