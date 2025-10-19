Salerno prende vita la nuova Piazza Cavour | restyling quasi completo
Proseguono i lavori in Piazza Cavour, sul lungomare Trieste. Nelle ultime ore - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono arrivati nel cantiere i cubetti di porfido ed è iniziata la riqualificazione di un'altra area piú piccola dove saranno messe a dimora 4 jacaranda. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
