Salerno inaugurata la nona edizione di In Vino Civitas

Il settore vinicolo rimane un comparto fondamentale per l’economia italiana, in forte espansione e crescita nonostante le difficoltà che potrebbero presentarsi anche a seguito delle misure introdotte dagli Usa. È la fotografia del comparto che è emersa dalle dichiarazioni di Valeria Baranello. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

