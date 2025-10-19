Sale il prezzo del gasolio cala quello della benzina | con la manovra cambiano le accise
ROMA. Il prezzo della benzina scende, quello del gasolio sale. Dal primo gennaio 2026 i due carburanti saranno soggetti alla stessa accisa, fissata a 672,90 euro per mille litri, come previsto dalla nuova manovra del governo Meloni. Si tratta di una variazione che anticipa di un anno il percorso di equiparazione previsto dal decreto legislativo approvato lo scorso marzo. Secondo la bozza del documento, per la benzina è prevista una riduzione di circa 4 centesimi al litro, mentre per il diesel ci sarà un aumento equivalente. L’obiettivo dichiarato è il superamento del cosiddetto sussidio ambientalmente dannoso, cioè quella differenza storica di trattamento fiscale tra i due carburanti che, secondo Bruxelles, penalizza la transizione ecologica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Fino al 31 ottobre, compra Maama e risparmi fino a 2,60 euro a barattolo! Questo mese, nello shop Ventura, trovi la crema con Pistacchi (74%) e prebiotici e la spalmabile Arachidi con granella di Arachidi e sale rosa a prezzo scontato Lasciati tentare da cr - facebook.com Vai su Facebook
Oro, il prezzo che sale per la paura di non guadagnare come già hanno fatto gli altri: nuovi record. La teoria del «Fomo» - X Vai su X
Sale il prezzo del gasolio, cala quello della benzina: con la manovra cambiano le accise - Dal primo gennaio 2026 i due carburanti saranno soggetti alla stessa accisa, fissata a ... Segnala thesocialpost.it
Manovra: Iaria, sale prezzo gasolio, salasso per autotrasporto - "L'aumento del gasolio previsto nella manovra del Governo è una scelta miope e profondamente ingiusta. ansa.it scrive
Sale il prezzo del gasolio, scende quello della benzina: con la manovra cambiano le accise - Il provvedimento, contenuto nella bozza del documento stilato dal governo Meloni, dovrebbe in vigore dal primo gennaio prossimo ... repubblica.it scrive