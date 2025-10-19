Sale il prezzo del gasolio cala quello della benzina | con la manovra cambiano le accise

ROMA. Il prezzo della benzina scende, quello del gasolio sale. Dal primo gennaio 2026 i due carburanti saranno soggetti alla stessa accisa, fissata a 672,90 euro per mille litri, come previsto dalla nuova manovra del governo Meloni. Si tratta di una variazione che anticipa di un anno il percorso di equiparazione previsto dal decreto legislativo approvato lo scorso marzo. Secondo la bozza del documento, per la benzina è prevista una riduzione di circa 4 centesimi al litro, mentre per il diesel ci sarà un aumento equivalente. L’obiettivo dichiarato è il superamento del cosiddetto sussidio ambientalmente dannoso, cioè quella differenza storica di trattamento fiscale tra i due carburanti che, secondo Bruxelles, penalizza la transizione ecologica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

