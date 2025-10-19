Salar de Uyuni dove si trova il deserto di sale più grande al mondo che sembra un immenso specchio

Un mare bianco che riflette il cielo e i paesaggi che sembrano usciti da un sogno: il Salar de Uyuni è uno dei luoghi più surreali della Bolivia. Tra isole di cactus e lagune colorate popolate da fenicotteri rosa, questo posto è davvero suggestivo e offre uno degli spettacoli più belli al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it