Salar de Uyuni dove si trova il deserto di sale più grande al mondo che sembra un immenso specchio
Un mare bianco che riflette il cielo e i paesaggi che sembrano usciti da un sogno: il Salar de Uyuni è uno dei luoghi più surreali della Bolivia. Tra isole di cactus e lagune colorate popolate da fenicotteri rosa, questo posto è davvero suggestivo e offre uno degli spettacoli più belli al mondo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Salar de Uyuni, dove si trova il deserto di sale più grande al mondo che sembra un immenso specchio - Un mare bianco che riflette il cielo e i paesaggi che sembrano usciti da un sogno: il Salar de Uyuni è uno dei luoghi più surreali della Bolivia ... Come scrive fanpage.it
Il Salar de Uyuni, l’incantevole distesa di sale della Bolivia - È il Salar de Uyuni, l’affascinante distesa di sale più grande del mondo che si trova nell’altipiano andino ... Da greenme.it
Il surreale deserto Salar de Uyuni in Bolivia - La leggenda Aymara, riguardo la formazione del deserto, ha come protagonisti i giganti Kusina, Kusku e Tunupa, che danno il nome alle montagne circostanti. Come scrive elle.com