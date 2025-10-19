Sala Morigi al via l' avviso pubblico di concessione gratuita per progetti di aggregazione giovanile
È on line l’avviso pubblico per la ricerca di associazioni con cui il Comune desidera interagire per la realizzazione di progetti di aggregazione e partecipazione giovanile che saranno ospitate nella sala Morigi in via Gramsci n. 27. La Giunta ha approvato la delibera che individua i criteri e le. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Continua la quarta edizione del Monterotondo Film Festival, oltre a altre prime visioni per tutte le età e film cult. Da oggi in sala: LA VALLE DEI SORRISI Lunedi 20 ore 20 – Terza serata Monterotondo Film Festival Ospite in sala il regista Paolo Strippoli Il film - facebook.com Vai su Facebook
Sala Morigi di Ravenna. Avviso pubblico per progetti di partecipazione giovanile - it l’avviso pubblico per la ricerca di associazioni con cui il Comune di Ravenna desidera interagire ... Si legge su ravennanotizie.it
Il Comune mette a disposizione gratuitamente una sala da 99 posti per “l’aggregazione giovanile” - ly/4nMqVOs) l’avviso pubblico per la ricerca di associazioni con cui il Comune di Ravenna desidera interagire per ... Riporta ravennaedintorni.it