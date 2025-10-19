Sala Comacina ciclista cade sulla Regina | 54enne gravissimo

Quicomo.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di paura questa mattina, domenica 19 ottobre, lungo la Statale Regina nel territorio di Sala Comacina, dove un ciclista di 54 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta.L’allarme è scattato intorno alle 9.30 e sul posto sono subito intervenuti un’ambulanza e un'automedica in codice. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

