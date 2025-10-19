Sala Comacina ciclista cade sulla Regina | 54enne gravissimo
Momenti di paura questa mattina, domenica 19 ottobre, lungo la Statale Regina nel territorio di Sala Comacina, dove un ciclista di 54 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta.L’allarme è scattato intorno alle 9.30 e sul posto sono subito intervenuti un’ambulanza e un'automedica in codice. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Altre letture consigliate
Torna ONde Lariane – Festival di cultura e creatività, III edizione Dal 11 ottobre al 21 novembre, tra Tremezzina, Menaggio, Gravedona, Bellagio, Sala Comacina, Cernobbio e Como, il festival esplorerà la fiducia in famiglia, politica, tecnologia, salute, amb - facebook.com Vai su Facebook
Ciclista cade sulla Regina: è grave - Ennesimo incidente sulla Regina con un ciclista nell’involontario ruolo di vittima. Segnala laprovinciadicomo.it
Sala Comacina, cade dalla bici sulla Regina. Grave 54enne - Un uomo di 54 anni, per motivi ancora da chiarire, è caduto mentre era in sella alla sua bicicletta. Da espansionetv.it