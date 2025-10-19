Saio pensa già al Catania | Ogni bambino sogna di giocare partite come queste

Tempo di lettura: < 1 minuto Perfetto in marcatura e vicino in due occasioni al gol. Questa, in estrema sintesi, la prestazione di Pietro Saio contro il Potenza, rispedito al mittente con un 2-0 maturato quasi in scioltezza per il Benevento. Grazie ai tre punti, il Benevento ha riconquistato la vetta della classifica agganciando la Salernitana, discorso emerso a fine gara negli spogliatoi. Queste le sue parole in sala stampa: VITTORIA – “Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile. Davanti il Potenza ha tanta qualità. Sappiamo che dobbiamo rimanere costanti nel nostro percorso. Primi in classifica? Nello spogliatoio dopo la gara è uscito il discorso, ma è presto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

