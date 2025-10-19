Sacim in liquidazione Uil | Tutela ai lavoratori

Scendono in campo la Uil e la Uilm, che chiedono unità e un percorso concreto per il rilancio della Sacim, storica azienda del territorio cesenate. "L’apertura della liquidazione giudiziale della Sacim – dicono Paolo Manzelli, segretario generale Uil Cesena, e Fabrizio Ronconi segretario generale Uilm-Uil Cesena - segna un duro colpo per tutti i lavoratori per tutte le lavoratrici e per l’intero tessuto produttivo del territorio cesenate. In questa fase serve serietà, responsabilità e soprattutto capacità di unire i lavoratori. Alla luce della attuale situazione dell’azienda Sacim, la Uilm di Cesena ritiene che negli anni possono essere stati commessi errori gestionali, oggi tuttavia serve guardare avanti per costruire insieme una prospettiva industriale credibile per il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sacim in liquidazione. Uil: "Tutela ai lavoratori"

