Sacco di Roma con lectio magistralis Feroni anteprima celebrazioni 500 anni
Roma, 19 ott. (askanews) – E’ stato un appassionato excursus sui grandi autori, i protagonisti e i luoghi del primo Rinascimento la ‘lectio magistralis’ che Giulio Ferroni ha tenuto, nei giorni scorsi, a Roma, nell’ambito degli eventi in corso in vista del 500esimo anniversario del Sacco di Roma. Ariosto, Machiavelli, Guicciardini, Pietro Aretino; Clemente VII, Carlo V, Giovanni dalle Bande Nere, Isabella d’Este, suo figlio Ferrante Gonzaga: la lezione di Ferroni è stata una documentata riflessione su quegli avvenimenti e sugli incroci letterari e storici tra i protagonisti dell’epoca, tra racconti a volte mitizzati e disastri spesso esagerati. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
