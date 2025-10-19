Sacchi: «Serie A, è rivoluzione! Chivu ha fatto bene a Parma e ora fa bene all’Inter. E poi c’è questo Bonny che.». Il commento dell’ex allenatore Arrigo Sacchi commenta così la bagarre in vetta alla Serie A su La Gazzetta dello Sport. L’ex tecnico si è soffermato in particolare sulla vittoria dell’Inter in casa della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Sacchi: «Serie A, è rivoluzione! Chivu ha fatto bene a Parma e ora fa bene all’Inter. E poi c’è questo Bonny che…»