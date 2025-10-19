Sacchi neri con rifiuti non conformi alla raccolta differenziata | scattano le multe

Salernotoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono degli operatori dell’AISA su tutto il territorio comunale di Pellezzano, con particolare attenzione a parchi, ville comunali e aree di conferimento dei rifiuti.Nel corso delle verifiche sono state rinvenute sacchi in plastica neri (vietati) contenenti rifiuti non conformi: all’interno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

