Sacchi | Inter Bonny funziona perché è moderno Occhio Napoli diventi prevedibile

Gazzetta.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex tecnico: "Niente drammi per la Roma, Gasp in pochi mesi ha già costruito una realtà da piani alti.  Baroni direttore d'orchestra perfetto per un Toro che ha coraggio e ci prova sempre: può essere la partita della svolta". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sacchi inter bonny funzionaSacchi: "Inter, Bonny funziona perché è moderno. Occhio Napoli, diventi prevedibile..." - L’ex tecnico: "Niente drammi per la Roma, Gasp in pochi mesi ha già costruito una realtà da piani alti. Si legge su msn.com

Inter, Bonny è arrivato a Milano: 4 anni di contratto. Il video e le news di calciomercato - L'attaccante è atterrato nella tarda serata di lunedì 30 giugno a Milano all'aeroporto di Linate. Da sport.sky.it

Sacchi: "Inter, c’è un salto in avanti con Lookman. Curioso di vedere all'opera Bonny" - Nel corso del suo intervento per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del possibile innesto di Lookman nell'Inter e se può essere quel giocatore in grado di fare la ... Si legge su m.tuttomercatoweb.com

