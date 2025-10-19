Sabatini elogia Chivu e guarda al futuro | È un mio pupillo ha salvato il Parma col gioco

Inter News 24 Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni dove si esprime circa la sfida giocata all’Olimpico ieri sera dai nerazzurri. Walter Sabatini, storico dirigente sportivo del calcio italiano, è tornato a parlare dopo un periodo complicato, segnato da alcuni problemi fisici che lo hanno tenuto lontano dai campi. Intervenuto alla Nuova Domenica Sportiva, l’ex direttore di Roma e Inter ha analizzato la sfida dell’Olimpico tra le due sue ex squadre, soffermandosi sulle qualità del tecnico nerazzurro Cristian Chivu, da lui definito “un pupillo”. Chivu e l’elogio di Sabatini: «Ha dato identità e gioco». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini elogia Chivu e guarda al futuro: «È un mio pupillo, ha salvato il Parma col gioco»

