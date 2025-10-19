Inter News 24 Il noto giornalista Sandro Sabatini, ha commentato così Roma Inter, aprendo una parentesi legata al calciomercato estivo. La vittoria dell’Inter all’Olimpico contro la Roma, decisa da un gol di Ange-Yoan Bonny, è un segnale potente inviato a tutto il campionato. Secondo l’analisi del giornalista Sandro Sabatini, la squadra di Cristian Chivu ha dimostrato di sapere cosa fare e quando farlo, mostrando grande maturità. Sabatini ha sottolineato come questo successo rappresenti una rivincita per l’allenatore romeno, bersaglio di critiche eccessive dopo le sconfitte iniziali contro Udinese e Juventus. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini convinto: «Bonny MVP di Roma Inter, un premio al mercato estivo. Adesso Chivu potrà…»