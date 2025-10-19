Sabalenka e Badosa domenica insieme | il balletto su TikTok

Le tenniste Aryna Sabalenka e Paula Badosa sono grandi amiche e hanno trascorso insieme la domenica a Dubai, condividendo scatti e video sui social. Ecco il loro balletto pubblicato sul profilo TikTok della bielorussa (TikTok @aryna.sabalenka). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sabalenka e Badosa, domenica insieme: il balletto su TikTok

