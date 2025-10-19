Da lunedì 20 ottobre spazio al nuovo morning show di Radio Valentina Soverato: “Pit Stop”, un appuntamento quotidiano di informazione e attualità che promette di rendere il risveglio dei calabresi più dinamico e coinvolgente. Dal lunedì al giovedì, dalle 8:30 alle 9:00, Antonella Scalzi guiderà gli ascoltatori attraverso notizie, storie e voci dal territorio, con approfondimenti e confronti sui temi che contano davvero per la Calabria. La prima puntata sarà arricchita da ospiti d’eccezione: Ada Lisa Florio, presidente di AIRC Calabria, e Francesco Abbonante, coordinatore della Breast Unit dell’AOU Renato Dulbecco di Catanzaro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - RVS presenta “Pit Stop”: la Calabria in prima fila ogni mattina