Ruggi Polichetti Udc | Dati in calo alla Torre del Cuore e al dipartimento materno-infantile

Dall’Udc arriva un appello alla responsabilità e alla continuità nell’azione di risanamento dell’Azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.Nel mirino del partito non c’è la nuova gestione, ma la “necessità di garantire che il percorso di riorganizzazione e trasparenza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Altre letture consigliate

Da tre giorni un uomo di 77 anni, affetto da polmonite e reduce da un intervento oncologico, sarebbe costretto su una barella al “Ruggi d’Aragona” in attesa di un posto letto. La denuncia arriva da Mario Polichetti (Udc), che parla di emergenza gestionale e chi Vai su Facebook

Anziano per giorni in barella al Ruggi, Nursind: "Stupiti da Polichetti, rispetto per i professionisti" https://salernotoday.it/cronaca/anziano-barella-pronto-soccorso-nursind-polichetti.html… https://citynews-salernotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/477082745226 - X Vai su X

Polichetti (Udc) lancia l’allarme: “Carenze gestionali al Ruggi di Salerno, rischio per la sicurezza dei pazienti. Verdoliva chiarisca su ostetricia, trasfusionale e ... - Polichetti (Udc) lancia l’allarme: "Carenze gestionali al Ruggi di Salerno, rischio per la sicurezza dei pazienti. Lo riporta ilvescovado.it

Polichetti (Udc): "Al Ruggi di Salerno ancora pazienti legati" - "Ancora una volta il nome dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno torna al centro di un caso che scuote ... Come scrive msn.com

Salerno, Polichetti replica a Iesu: ci sono difficoltà al Ruggi ma non generalizziamo - Mario Polichetti, responsabile del reparto di Gravidanza a rischio dell'ospedale di Salerno e rappresentante della Uil Fpl provinciale, ha risposto alle preoccupazioni espresse recentemente da ... Secondo ilmattino.it