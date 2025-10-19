Rugby Serie A elite | vincono Fiamme Oro e Petrarca

Si è conclusa la seconda giornata del massimo campionato italiano di rugby e oggi si sono disputate le ultime due partite, che hanno visto le vittorie delle Fiamme Oro e del Petrarca Padova, con la classifica che dopo due giornate è già spaccata in due. Straripante la vittoria del Petrarca Padova, che in casa si impone per 40-7 contro il Colorno e aggancia, così, in vetta Valorugby, Viadana e Rovigo, tutte a punteggio pieno con 10 punti. Seguono con un punto di distanza le Fiamme Oro, che faticano ad avere la meglio dei Lyons Piacenza, ma alla fine si impongono per 22-27. Classifica spaccata in due, dunque, con cinque formazioni in fuga e cinque a inseguire a debita distanza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Serie A elite: vincono Fiamme Oro e Petrarca

