Rugby il Romagna sconfitto nella prima di campionato | galletti fermati sul 33-35 dal Valpolicella

Il Romagna RFC viene fermato sul 33-35 dal Valpolicella e porta a casa solo un punto dalla prima di campionato. Sul campo dello Stadio del Rugby di Cesena è una partita tirata e combattuta punto a punto: i romagnoli partono bene ma si fanno raggiungere dal Valpolicella, che nel finale chiude il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nuova stagione, stessi colori, stesso cuore. In campo per difendere il nostro nome, con orgoglio e passione Domenica 19 ottobre 2025 – ore 15:30 Romagna RFC Cesena #ValpoRugby #Matchday #RugbyFamily #Primoxv #Serie - facebook.com Vai su Facebook

Rugby, il Romagna sconfitto nella prima di campionato: galletti fermati sul 33-35 dal Valpolicella - Sul campo dello Stadio del Rugby di Cesena è una partita tirata e combattuta punto a punto: i romagnoli partono bene ma si fanno raggiungere dal Valpolicella, che nel finale chiude il match a proprio ... Secondo cesenatoday.it

Rugby, inizia il campionato del Romagna: esordio casalingo con il Valpolicella - campionato con San Benedetto e Firenze, è il momento del primo vero banco di prova per il gruppo romagnolo ... Segnala cesenatoday.it

Biella Rugby sconfitto all’esordio, ma che partita! - Buon esordio casalingo per il Biella Rugby, nonostante il risultato finale, nella prima giornata di campionato di Serie A Elite ... Lo riporta laprovinciadibiella.it