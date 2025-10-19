Rugby il pratese Ciampolini debutta in A Elite con i campioni d' Italia

Prato, 19 ottobre 2025 - Dalla retrocessione in Serie A2 con i Cavalieri Union di pochi mesi fa al debutto in Serie A Elite, tra le fila del club campione d'Italia in carica. E' la parabola di Lorenzo Ciampolini, che proprio pochi giorni fa ha debuttato nella massima divisione italiana di rugby con la casacca del Rovigo. Il ventitreenne seconda linea, cresciuto nei Cavalieri (ha debuttato a 18 anni in Serie A) è stato uno degli elementi-cardine del XV di Alberto Chiesa nella ultime stagioni, riuscendo a dare un contributo importante anche nell'ultima annata. Era stato anche fra i protagonisti della stagione 202324, forse la migliore per i “tuttineri” del recente passato, conclusasi con la conquista dei playoff (per la seconda volta consecutiva) e la vittoria all'andata con Torino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

