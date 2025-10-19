rugby femminile partono subito forte villorba e valsugana

Si è disputata la prima giornata del massimo campionato italiano di rugby femminile e fin da subito Valsugana e Villorba hanno messo in chiaro la loro superiorità. Oltre alle due formazioni venete hanno vinto anche Colorno e Benetton Treviso. Nel match che ha chiuso la giornata, le campionesse d’Italia del Villorba impongono il loro ritmo al CUS Milano, chiudendo con un netto 60-0 e festeggiando il ritorno in campo dell’ex capitana azzurra Manuela Furlan. Successo convincente anche per Colorno, che supera la Capitolina 34-10, mentre Valsugana domina sul Cus Torino con un perentorio 66-7. L’unico successo esterno porta la firma della Benetton, vittoriosa a Napoli contro il Neapolis Campania Felix per 10-32. 🔗 Leggi su Oasport.it

