rugby emil banca e pieve si alza il sipario

Inizia a braccetto, entrambe in trasferta nel Bresciano, il campionato di serie B di rugby delle due formazioni bolognesi. Emil Banca Bologna Rugby Club e Pieve 1971 sono infatti attese, questo pomeriggio, in contemporanea alle 15.30, dai rispettivi esordi in campionato contro formazione bresciane. Ambizioni diverse: Bologna con una squadra ancor più solida sogna la serie A, Pieve invece, in un campionato dove non ci sono retrocessioni, si punta a far crescere i propri giovani. Con obiettivi diversi ma stesso dna, quello di voler iniziare subito bene la propria annata e di continuare a stupire: le due formazioni bolognesi hanno davanti a loro subito altrettanto test interessanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

