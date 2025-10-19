Rugani confermato in difesa dopo la buona prova contro il Milan? L’idea dell’ultim’ora in vista di Como Juve è chiara | cosa filtra sul sostituto di Bremer

Rugani confermato in difesa dopo la buona prova contro il Milan? Tutti gli aggiornamenti sulla possibile formazione. L’emergenza infortuni costringe Igor Tudor a cambiare. Per la delicata trasferta di oggi contro il Como (ore 12:30), l’allenatore della Juventus deve fare a meno di Gleison Bremer, operato al menisco e fuori per due mesi. Un’assenza pesantissima che, secondo le ultime indiscrezioni, spingerà il tecnico ad abbandonare la difesa a tre per affidarsi a una linea a quattro. In questo nuovo assetto, il perno centrale sarà Daniele Rugani. Dopo l’ottima prestazione offerta nel big match contro il Milan, il difensore classe 1994 si è guadagnato la fiducia del tecnico, che gli affiderà le chiavi del reparto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

