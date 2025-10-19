Rubati 53 quintali di olive nelle campagne di Modugno | denunciati due uomini

I carabinieri hanno denunciato due uomini di 49 e 54 anni ritenuti responsabili di furto aggravato di olive nelle campagne di Modugno.I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte del proprietario di un fondo agricolo nella contrada di Balsignano. I ladri, originari di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

