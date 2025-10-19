Rubati 53 quintali di olive nelle campagne di Modugno | denunciati due uomini

Baritoday.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno denunciato due uomini di 49 e 54 anni ritenuti responsabili di furto aggravato di olive nelle campagne di Modugno.I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione da parte del proprietario di un fondo agricolo nella contrada di Balsignano. I ladri, originari di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

rubati 53 quintali oliveModugno, due denunce per furto di olive: avevano già raccolto 53 quintali per il valore di 6mila euro - In contrada Balsignano, due uomini di 49 e 54 anni, originari rispettivamente di Bitonto e Bitritto. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Rubati 53 Quintali Olive