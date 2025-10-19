Erano convinti di non essere visti. E invece, a osservarli da lontano, mentre arraffavano un trolley dal vano bagagli di un pullman, c’erano gli agenti della Polfer: così due algerini di 29 e 23 anni sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. È successo la sera di giovedì scorso, accanto alla stazione Centrale. Gli agenti della Polizia Ferroviaria erano in abiti civili e stavano perlustrando la zona durante un servizio mirato al contrasto dei reati predatori in ambito ferroviario. Quando sono arrivati davanti alla fermata dei mezzi diretti a Malpensa, hanno notato due uomini che prestavano particolare attenzione alla movimentazione dei bagagli da parte dei viaggiatori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rubano un trolley dal pullman. Due ladri fermati dalla Polfer