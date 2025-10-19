Rubano | I moderati del centrosinistra non sceglieranno Fico
Tempo di lettura: 2 minuti “ Gli elettori moderati che cinque anni fa avevano scelto il centrosinistra questa volta non voteranno per Fico. Hanno compreso che l’unica vera alternativa, seria e affidabile, è rappresentata dal centrodestra e da Forza Italia, l’unico partito autenticamente di centro, una forza rassicurante, concreta e capace di dialogare con tutti”. Lo ha detto Francesco Rubano, deputato di Forza Italia e segretario provinciale di Benevento, intervenendo a un comizio pubblico a Durazzano. “ Per questo – ha proseguito – sono convinto che vinceremo le elezioni: il Sannio avrà un assessore regionale e un consigliere regionale di Forza Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
