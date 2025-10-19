Ruba merce dal negozio | la Polizia arresta un 67enne

Sabato la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un cittadino italiano di 67 anni per furto aggravato avvenuto in un esercizio commerciale di Ravenna. L’intervento immediato degli operatori di polizia ha permesso di identificare l’uomo, che aveva asportato illegittimamente della merce dal. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

