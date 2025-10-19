RSA una ricerca svela cosa pensano davvero le persone | Una casa ma anche un ospedale o un incrocio di strade
Casa, ospedale o incrocio di strade. Tre immagini diverse per un unico luogo: la residenza sanitaria assistenziale. A fotografare l'immaginario collettivo legato alle RSA è stata la ricerca presentata venerdì mattina al liceo Manzoni da Laura Formenti e Gaia Del Negro dell'Università Milano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
